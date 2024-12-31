Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Yeni Yılı Ziyaretlerle Karşıladı

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(MUĞLA) - Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Belediye Meclis üyesi Ruhtan Başkaya ile yeni yıl öncesinde ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Karaca, 2024 yılını uğurlarken Fethiye'de çeşitli ziyaretlerde bulundu, vatandaşların yeni yılını kutladı.

İlk olarak belediye ana hizmet binasında görevli belediye personelin yeni yılını kutlayan Karaca, tüm odaları ziyaret ederek personel ile sohbet etti. Başkan Karaca daha sonra Fethiye- Antalya karayolu Çırpı mevkiindeki sabit polis noktasını ziyaret etti. Görevli emniyet mensuplarına mutlu bir yıl dileyen Başkan Karaca, ardından Karaçulha meyve sebze hali ile pazar yerine geçti. Burada esnafla bir araya gelen Karaca, daha sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimini ziyaret etti. Karaca ziyaretlerine Ovacık'taki jandarma kontrol noktası ile devam etti. Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarını da unutmayan Başkan Karaca, buradan CHP İlçe Başkanlığı'na geçti.

Ziyaretleri sonrası değerlendirmelerde bulunan Karaca, "2024 yılının son gününde her sene olduğu gibi ziyaretler gerçekleştirdik. 2024 yılı, ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, hayat pahalılığı, demokrasi ve adalet arayışı, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan savaş ortamı, göçler gibi etkenlerle hepimiz için zor geçen bir yıl oldu. Fakat bu zor günler aynı zamanda bizlere birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, demokrasinin ve özgürlüklerin önemini bir kez daha hatırlattı. 2025 yılında Fethiye'mize hizmetlerimiz artarak devam edecek. Fethiye'mizin geleceğini hazırlamaya devam ediyoruz. 2024'ü geride bırakırken, diliyorum ki 2025 yılı yüreğimizde yeni umutları, yeni hedefleri, çağdaş ve aydınlık yarınları yeşerten bir yıl olsun" diye konuştu.