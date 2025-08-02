Fethiye ilçesinde Katrancı Koyu açıklarında bir tekne, sabaha karşı Seddülbahir önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-5' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, ilçedeki bir marinaya demirletildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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