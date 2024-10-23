FETÖ Elebaşı için Çiftliğe İş Makinesi Getirildi - Son Dakika
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FETÖ Elebaşı için Çiftliğe İş Makinesi Getirildi

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Fetullah Gülen'in cenazesi için Pensilvanya'daki çiftliğe iş makinesi getirildi, hazırlıklar başladı.

23.10.2024 03:11
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- FETÖ elebaşının çiftliğine cenazeyi gömmek için iş makinesi getirildi

PENNSYLVANIA - Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftlik evinde cenazeyi gömme hazırlıkları başladı. Çiftliğe, iş makinesi getirildi.

Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de ölmesinin ardından ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğinde cenazeyi gömme hazırlıkları başladı. Çiftliğin otopark alanında çok sayıda araç olduğu ve iş makinesi getirildiği görüldü. ABD'de mezarların genellikle iş makinesi ile kazılması nedeniyle söz konusu iş makinesinin terörist başının mezarını kazmak için çiftliğe getirildiği tahmin ediliyor.

İş makinesinin ağaçların arasında gizlenirken, çiftlik çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Terörist başı Gülen'in cenazesi şu anda St. Luke's Hastanesi'nde tutulmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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