FETÖ Firarisi Aksaray'da Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Firarisi Aksaray'da Yakalandı

FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan F.K, Aksaray'da yakalandı ve cezaevine gönderildi.

25.12.2024 09:46
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Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan F.K'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.

Yakalanan F.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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