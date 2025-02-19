FETÖ üyesi 2 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, FETÖ üyeliğinden 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. ile 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan N.K'yi kent merkezinde yakaladı.
Örgütün sözde mahrem yapılanmalarında yer aldıkları belirtilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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