Fidan, Avusturya Başbakanı ile Görüştü - Son Dakika
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Fidan, Avusturya Başbakanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda Avusturya'nın Başbakanı ile bir araya geldi.

14.02.2025 22:25
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- Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturya'nın geçici Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Schallenberg ile görüştü

MÜNİH - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında Avusturya'nın geçici Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, konferans marjında Avusturya'nın geçici Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Bakan Fidan, Münih temasları çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile bir araya gelmişti.

Kaynak: İHA

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