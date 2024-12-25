Fidan’dan BAE’de Suriye Görüşmesi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de kabul edildi. Görüşmede Suriye'nin güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından kabul edildi. Bölgede istikrarın tesisine yönelik çalışmaların ele alındığı görüşmede Suriye'nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki ortak tutum teyit edildi. Ayrıca Suriye'nin güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesi için atılabilecek adımlar görüşüldü.