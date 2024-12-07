Fidan'dan Suudi Bakan ile Görüşme

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22. Doha Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Doha'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı resmi soysal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Doha'da bir araya geldi" denildi.