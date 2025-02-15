Fidan, Münih'te Esad ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Münih'te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki temasları devam ediyor. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü.
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