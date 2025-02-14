Fidan, Münih'te Finlandiya ile Görüştü - Son Dakika
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Fidan, Münih'te Finlandiya ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile bir araya geldi.

14.02.2025 22:00
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- Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile görüştü

MÜNİH - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, konferans marjında Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüştü.

Bakan Fidan, Münih temasları çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ve Avusturya'nın geçici Başbakanı, Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile bir araya gelmişti.

Kaynak: İHA

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