Fidan, Varşova'da AB Toplantısında

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova'da düzenlenen AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjındaki oturuma katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) marjındaki oturuma katıldı.
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