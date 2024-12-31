(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Al-Yahya ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki durum ele alındı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Al-Yahya ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye'deki durumun ele alındığı görüşmede Suriye'de istikrar ve refahın tesisi amacıyla atılabilecek ortak adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Al-Yahya'dan Suriye Görüşmesi - Son Dakika
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