Fidan ve Katar Emiri Görüştü

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ABD\'de yoğun diplomasi: Her görüşmede ortak bir konu vardı

- Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan bu kapsamda BM'nin 79. Genel Kurul toplantısı için geldiği New York'ta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir görüşme gerçekleştirdi.