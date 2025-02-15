Fidan ve Kurti Münih'te Buluştu

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü
MÜNİH - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşme gerçekleştirdi.
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