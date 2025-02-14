Fidan ve Schallenberg Münih'te Görüştü

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(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Şansölyesi Vekili ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüştü.Görüşmede İkili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Münih'te Avusturya Şansölyesi Vekili ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.