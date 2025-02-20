Fidan ve Wang Yi Görüştü

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(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Johannesburg'daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alındı, iş birliği imkanları değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Johannesburg'daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bugün bir görüşme yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alındı, iş birliği imkanları değerlendirildi. Ukrayna - Rusya arasındaki savaş, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alındı. Son dönemdeki uluslararası gelişmeler çerçevesinde küresel güvenlik konuları görüşüldü. Uluslararası istikrara yönelik tehditlere dair değerlendirmelerde bulunuldu.