Fikrim Damka'ya Ev Hapsi - Son Dakika
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Fikrim Damka'ya Ev Hapsi

KDTP Başkanı Fikrim Damka, tehdit suçlamasıyla 1 ay ev hapsine alındı. Suçlamalar inceleniyor.

11.02.2025 19:17
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Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka hakkında 1 ay süreyle ev hapsi kararı verildi.

Kosova'nın Prizren şehrindeki Asliye Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Damka hakkında "tehdit ve saldırı suçlarını işlediğine dair güçlü şüphe bulunduğu" gerekçesiyle 1 aylık ev hapsi kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturma hakimi, savcılığın tutukluluk talebinin gerekçesiz olduğunu tespit etmiştir. Mahkeme, dava dosyasındaki deliller doğrultusunda, sanıkların suç işlediğine dair güçlü şüphe bulunduğunu belirlemiştir. Ev hapsi kararıyla sanıkların duruşmalara katılımının sağlanabileceği ve ceza soruşturmasının kesintisiz devam ettirilebileceği değerlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Damka'nın bir yeğenine de "tehdit suçu işlediğine dair güçlü şüphe bulunduğu" gerekçesiyle 1 aylık ev hapsi verildiği belirtildi.

Damka ve yeğeninin "tehdit ve saldırı" suçlamasıyla 9 Şubat'ta Kosova'nın Prizren şehrinde gözaltına alındığı ve savcının istemi üzerine şüpheliler hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, KDTP Genel Başkanı Damka'nın, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) temsilcileriyle yaşadığı gerginliğin ardından söz konusu parti temsilcilerinin şikayetiyle gözaltına alındığı belirtilmişti.

Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan genel seçimlerde, Kosova Türklerine mecliste garanti edilen 2 sandalyeyi kazanmak için Kosova Türklerinin en köklü partisi KDTP, YTHP ve Kosova Adalet Türk Partisi yarışmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fikrim Damka'ya Ev Hapsi - Son Dakika

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