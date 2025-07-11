Filipinler, ABD'nin Yüzde 20 Tarifesinden Endişeli

Filipinler hükümeti, ABD'nin gümrük tarifesi oranlarını bu ülkeye karşı yüzde 20'ye çıkarmasından endişe duyduklarını bildirdi.

Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanlığı açıklamasında, "Çabalara ve sürekli girişimlere rağmen ABD'nin, Filipinler ihracatına yüzde 20 gümrük vergisi uygulamaya karar vermesinden endişe duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın Yatırım ve Ekonomik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Frederick Go, ülkesine uygulanan tarifelere tepki gösterdi.

Rekabetçi ve yatırımcı dostu bir iş ortamını sürdürmeyi hedeflediklerini kaydeden Go, Filipinli işletmeler için daha geniş pazar fırsatları oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

???????Go, "İkili kapsamlı bir ekonomik anlaşma veya mümkünse bir serbest ticaret anlaşması (STA) için ABD ile iyi niyetle müzakereleri sürdürmeye kararlıyız." dedi.

Manila merkezli Inquirer gazetesine göre Frederick Go liderliğindeki heyet, 14-18 Temmuz tarihlerinde ABD'ye düzenleyeceği ziyarette, tarife politikasına yönelik müzakerede bulunacak.

Trump'ın tarife mektupları

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'daki hesabından, hafta başında 7 yeni ülkeye yönelik gönderdiği mektupları da paylaşmıştı.

Mektuplarında bu ülkelere 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak tarife oranlarını bildiren Trump, herhangi bir misilleme durumunda bu oranların artacağını kaydetmişti.

Trump, mektuplarda "belki" düzeltmeler yapılabileceğini belirterek "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir." ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu mektuplarda Trump, uygulanacak tarife oranlarının; Filipinler için yüzde 20, Brunei ve Moldova için yüzde 25, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka için yüzde 30 olduğunu aktarmıştı.