Filipinler, Çin'in Suçlamalarını Reddetti

Filipinler, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Güney Çin Denizi'nde "başka ülkelerin yönlendirmesiyle hareket ettiği" yönündeki sözlerini reddetti.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'in bağımsız ve egemen bir devlet olduğu, eylem ve kararlarının ulusal çıkarlar doğrultusunda alındığı vurgulandı.

Açıklamada, "Hiçbir yaratıcı benzetme ya da kelime oyunu, Çin'in uluslararası hukuka, özellikle de 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) uymayı reddetmesini maskeleyemez." ifadesi kullanıldı.

Ülkelere ihtiyatlı olma ve bölgede gerilimi artıracak eylem ve söylemlerden kaçınma çağrısının yapıldığı açıklamada, Çin'in "denizdeki yasa dışı, zorlayıcı, saldırgan ve aldatıcı davranışlarının" Filipinler'i olumsuz etkilediğinin altı çizildi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerilimlerden bölge dışı güçleri sorumlu tutarak, "Filipinler'in denizdeki her hamlesinin gerisinde dış güçler tarafından yazılan bir senaryo var. Bu senaryo, Batı medyası tarafından canlı yayınlanıyor ve olay örgüsü daima Çin'i karalamaya yönelik oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor. Yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.