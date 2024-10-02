Filipinler'de Süper Tayfun 2 Ölüme Sebep Oldu

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MANİLA, 1 Ekim (Xinhua) -- Filipinler'in kuzey bölgelerini vurann Krathon Süper Tayfunu nedeniyle en az 2 kişi hayatını kaybederken, 77.000'den fazla kişi tayfundan olumsuz etkilendi.

Filipinli yetkililerin Salı günü verdiği bilgilere göre, Cagayan ve Ilocos Sur eyaletlerinde birer kişi elektrik çarpması sonucu öldü.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi, hafta sonunda ve bu hafta başında etkili olan Krathon'un Filipinler'in kuzeyindeki üç bölgede en az 77.249 kişiyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu yıl Filipinler'i vuran 10. tayfun olan Krathon, Salı günü sabah saatlerinde şiddetlenerek süper tayfuna dönüştü.

Ulusal hava durumu bürosu PAGASA, Salı günü öğleden sonra yayımladığı bültende kuzeye ve kuzeybatıya doğru yavaşça ilerleyen Krathon'un gücünü koruduğunu ve saatte 195 kilometre hızla esen sürekli rüzgarların yanı sıra hızı zaman zaman saatte 240 kilometreye ulaşan rüzgarların görüldüğünü belirtti.

Filipinler'de yılda ortalama 20 tayfun etkili oluyor.