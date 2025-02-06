Filipinler'de Uçak Kazası: 4 Ölü

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MANİLA, 6 Şubat (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Maguindanao del Sur eyaletinde, Beech King Air 350 tipi bir özel uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'in yerel basınında yer alan haberlere göre, kaza perşembe günü öğleden sonra yerel saatle 14: 00 civarında Ampatuan kasabasında meydana geldi.

Filipin Haber Ajansı tarafından, ikisi erkek olmak üzere 4 cansız bedenin köylüler tarafından bulunduğunu ve 3 kişinin yabancı uyruklu olduğu bildirildi.