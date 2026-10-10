Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda orta şiddette patlama oldu, kül 5-6 km'ye çıktı - Son Dakika
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Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda orta şiddette patlama oldu, kül 5-6 km'ye çıktı

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Filipinler\'deki Kanlaon Yanardağı\'nda orta şiddette patlama oldu, kül 5-6 km\'ye çıktı
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Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı cumartesi günü yerel saatle 12.46'da orta şiddette patlamalı püskürme ile faaliyete geçti. Enstitü, patlamanın yaklaşık iki dakika sürdüğünü ve kraterin 5-6 kilometre üzerine kül sütunu yükseldiğini, ikinci seviye alarmın sürdüğünü açıkladı.

MANİLA, 10 Ekim (Xinhua) -- Filipinler'in orta kesimindeki Kanlaon Yanardağı cumartesi günü öğle saatlerinde faaliyete geçti.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Negros Adası'nda yer alan Kanlaon Yanardağı'nda cumartesi günü yerel saatle 12.46'da "orta şiddette patlamalı bir püskürme" meydana geldi. Patlama yaklaşık iki dakika sürdü.

Enstitü, olay sırasında kraterin 5 ila 6 kilometre üzerine yükselen bir duman ve kül sütununun oluştuğunu açıkladı.

Kanlaon Yanardağı için ikinci seviye alarm uygulanmaya devam ediyor. Ölçekte beşinci seviye en yüksek alarm düzeyini ifade ediyor.

Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alan Filipinler takımadaları, depremlerin ve volkanik patlamaların sıkça yaşandığı bir bölgede bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda orta şiddette patlama oldu, kül 5-6 km'ye çıktı - Son Dakika
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