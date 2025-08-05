Filipinler'den Çin Roketine Kınama

Filipinler, Çin'in dün gerçekleştirdiği "Long March 12" roketini fırlatmasını, düşen parçaları tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kınadı.
Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Ulusal Güvenlik Danışmanı Eduardo Ano, Çin tarafından dün fırlatılan "Long March 12" roketine ilişkin konuştu.
Söz konusu eylemin Güney Çin Denizi'ne kıyısı bulunan Palawan eyaletindeki insanları riske attığını belirten Ano, bu eylemi kınadığını söyledi.
Ano ayrıca, fırlatma sırasında roketten düşen parçaların büyük risk oluşturduğunu belirterek, hükümetin söz konusu parçaların yerini tespit etmek için harekete geçtiğini aktardı.
Çin, dün "Long March 12" roketiyle bir dizi internet uydusunu uzaya göndermişti.
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