Filipinler Devlet Başkanı, Çin'e karşı orantılı ve makul bir yanıt vereceğini belirtti

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 23 Mart'ta Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerilimin ardından Çin'e, "orantılı ve makul" bir karşılık verileceğini belirtti.
Filipinler Devlet Başkanı Marcos, X sosyal medya platformundan, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde karaya oturmuş savaş gemisi "BRP Sierra Madre"ye rutin ikmal yapan sahil güvenlik gemilerine müdahalede bulunmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Olayın meydana gelmesinden itibaren ülkedeki güvenlik yetkilileriyle ve uluslararası toplumla istişarelerde bulunduğunu kaydeden Marcos, "Onlara (müttefiklerimize) taleplerimizi ilettim ve bu taleplerin karşılanacağına dair güvence aldık." ifadesini kullandı.
Çin'in müdahalesini "yasa dışı, saldırgan ve tehlikeli" olarak niteleyen Marcos, ilerleyen zamanlarda buna, "orantılı ve makul bir yanıt verileceğini" dile getirdi.
Marcos, "Hiçbir ulusla, özellikle de dostumuz olduğunu iddia eden uluslarla çatışma peşinde değiliz ancak sessiz kalıp boyun da eğmeyeceğiz. Filipinliler boyun eğmez." ifadesine yer verdi.
Ne olmuştu?
Filipinler, 23 Mart'ta Güney Çin Denizi'ndeki Spratly Adaları yakınındaki İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturan "BRP Sierra Madre" adlı savaş gemisine rutin ikmal yapan sahil güvenlik gemilerine, Çin tarafından tazyikli su sıkıldığını bildirmişti.
Olayda geminin "hasar gördüğü" belirtilirken, ona eşlik eden başka bir sahil güvenlik gemisinin de engellendiği kaydedilmişti.
Çin tarafından yapılan açıklamada ise Filipinler gemilerinin tekrar eden uyarılara ve rota kontrollerine rağmen bölgeye girdiği, Çin tarafının buna karşı yasal kontrol, engelleme ve tahliye müdahalesinde bulunduğu belirtilmişti.
Güney Çin Denizi anlaşmazlığı
Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.
Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.
Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.
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