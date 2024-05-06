Filipinler Devlet Başkanı, Güney Çin Denizi'ndeki Gerginliği Tırmandırmayacak - Son Dakika
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Filipinler Devlet Başkanı, Güney Çin Denizi'ndeki Gerginliği Tırmandırmayacak

Filipinler Devlet Başkanı, Güney Çin Denizi\'ndeki Gerginliği Tırmandırmayacak

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda gerginliği tırmandırmamak için Çin'e tazyikli suyla karşılık vermeyeceklerini bildirdi. Marcos, Batı Filipin Denizi'nde egemenlik haklarını savunacaklarını ancak gerginliği artırmayacaklarını belirtti. Bölgedeki gerginliğe diplomatik nota yöntemini kullanarak yanıt vereceklerini ifade etti. Güney Çin Denizi, bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağındadır ve Çin'in bölgedeki askeri varlığına karşı çıkılmaktadır.

06.05.2024 11:29
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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda gerginliği tırmandırmamak için Çin'e tazyikli suyla karşılık vermeyeceklerini bildirdi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre Marcos, "Batı Filipin Denizi" olarak adlandırdıkları Güney Çin Denizi'nde Çin ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda gerginliği tırmandırmak istemediklerini belirten Marcos, "Bizler, Batı Filipin Denizi'ndeki egemenlik haklarımızı savunmaya çalışıyoruz. Kimseye tazyikli suyla karşılık vermek niyetinde değiliz." ifadelerini kullandı.

Marcos, 30 Nisan'da ihtilaflı denizin doğusundaki Scarborough Sığı'nda devriye gezen Filipinler'e ait iki gemiye Çin tarafının tazyikli su sıkmasına ilişkin, "Son istediğimiz şey bölgede gerginliği tırmandırmak. Bunu yapmayacağız. Çin Sahil Güvenliği ile Çin gemilerinin peşine düşmeyeceğiz zira donanma ve sahil güvenliğimizin görevleri arasında gerginliği tırmandırmak yok." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Marcos, Çin'in bölgede oluşturduğu gerginliğe yönelik diplomatik nota yöntemini kullanacaklarını kaydetti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Bölge ülkelerinin yanı sıra ABD, Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler Devlet Başkanı, Güney Çin Denizi'ndeki Gerginliği Tırmandırmayacak - Son Dakika

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