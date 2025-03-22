Filiz Akın'ın Vefatı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın'ın vefatının ardından oyuncu oğlu İlker İnanoğlu, paylaştığı mesajla üzüntüsünü ifade etti.

İnanoğlu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, annesini çok sevdiğini belirtti.

Oyuncu İnanoğlu, şunları kaydetti:

"Canım annem, en yakın arkadaşım, sırdaşım, Filiz Akın. Bu dünyada beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim... Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun.

Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Torunun Alec'in de dediği gibi, cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi. Seni her şeyden çok seven oğlun, kuzun İlker İnanoğlu ve torunun Alec Berker İnanoğlu. Bütün sevenlerinin başı sağ olsun."

Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan olan sanatçı, 1943'te Ankara'da dünyaya geldi, ilk gençlik yıllarını da başkentte geçirdi.

Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında şımarık zengin kız rollerini oynayan Filiz Akın, sonraki filmlerinde daha çok masum, kırılgan ve fedakar kadınları canlandırdı.

Akın'ın karakter derinliği taşıyan rollerde yer aldığı filmler arasında "Gurbet Kuşları", "Kader", "Ankara Ekspresi", "Umutsuzlar", "Utanç", "Acı Hayat" ve "Memleketim" bulunuyor.