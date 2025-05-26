Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine "Finansal Okuryazarlık" eğitimi verildi.

Fakülteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik Teknolojileri ve İşbirliği Kulübünce düzenlenen etkinlikte, "Finansal Okuryazarlık" dersinin öğretim programı ve ders kitabının yazarı, Bilge Kağan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Öğretmeni Keziban Kodaz, öğrencilere bütçe yönetimi, tasarruf, yatırım araçlarını tanıma ve borçlanma bilinci gibi konularda bilgi verdi.

Eğitimde ayrıca öğrencilere günlük yaşamda nasıl daha verimli finansal kararlar alabilecekleri örneklerle anlatıldı.

Mühendislik Fakültesi Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Bilge Han Tozlu ve Kulüp Başkanı Behzat Alkan koordine ettiği eğitimin, mühendis adaylarının yalnızca teknik yönden değil finansal açıdan da geleceği hazırlanması amacıyla organize edildiği vurgulandı.