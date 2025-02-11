Finansal Teknolojiler Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

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TEKNOFEST kapsamında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde düzenlenen Finansal Teknolojiler Yarışması'na başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Finansal Teknolojiler Yarışması, finans alanında inovasyon ve teknoloji gelişimine yönelik fikirlerin geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Fintek ekosistemi için önemli bir potansiyel barındıran, Türkiye'deki finans modellerinin ve araçlarının daha çeşitli, yaygın ve kapsayıcı hale gelmesine dair yenilikçi proje fikirlerinin bir araya gelme fırsatı bulacağı yarışmada 4 tema bulunuyor.

Yarışmaya her alandan lisans, yüksek lisans, doktora, lisans diplomasını son 3 yıl içerisinde almış mezun adaylar başvurabiliyor. Yarışmaya en az 2, en fazla 5 kişilik takımlar halinde katılım sağlanabiliyor.

Birincilik ödülünün 120 bin lira, ikincilik ödülünün 100 bin lira, üçüncülük ödülünün 90 bin lira olduğu yarışmaya başvurular 20 Şubat'ta sona erecek.