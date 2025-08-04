Fındık Hasadı için Doğru Tekniğe Dikkat!

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, zamanında ve tekniğine uygun hasat yapılmamasının fındıkta kilo, kalite ve randıman kaybına neden olabileceğini belirtti.

Eyüpoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, fındık üreticisinin yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmek için yıl boyunca budama, gübreleme, bahçe temizliği, zararlılarla mücadele sonunda hasat zamanına geldiğini ifade etti.

Fındık hasadında yapılması gerekenlere değinen Eyüpoğlu, şunları kaydetti:

"Hasat öncesi mutlaka 5-10 gün önceden motorlu tırpan gibi aletler ile bahçe temizliği yapılmalı. Fındıkları daldan değil de yere döküldükten sonra yerden toplamaya dikkat edilmelidir. Hatta fındık bahçelerine file serilerek ürünün tam olgunlaşması beklenip fındıkları silkeleyerek tüm fındığın fileye dökülmesi sağlanıp file toplanmalı. Bu şekilde hem işçilikten kar edilmiş olur hem de erken hasadın önüne geçilmiş olur."

Eyüpoğlu, zamanında ve tekniğine uygun hasat yapılmamasının fındıkta kilo, kalite ve randıman kaybına neden olabileceğini vurguladı.