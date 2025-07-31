Fındık Hasadı İçin Tarım İşçileri Ordu'ya Geldi

ORDU'da fındık hasadına kısa bir süre kalmasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden fındık toplamak üzere kente gelen mevsimlik tarım işçileri, kendileri için hazırlanan alanlara yerleşmeye başladı. Ordu'da sahil kesiminde 4 Ağustos'ta başlayacak fındık hasat sezonu için belirlenen konaklama yerlerine ulaşan tarım işçileri, çadırlarını kurdu. Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanına yerleşen mevsimlik tarım işçileri, hasat dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Mevsimlik tarım işçisi Ayşe Kırmızıgül (55), fındık toplamak için Şanlıurfa'dan geldiklerini belirterek, "Bizim orada bahçemiz yok. Buraya çalışmaya geldik. Fındık bu sene az ama her şey nasip kısmet" dedi. Dayıbaşı Recep Erez (30) ise yaklaşık 150 kişilik işçisi ile geldiğini belirterek, "Bu sene fındık oldukça az. Bu yüzden çok kalabalık gelmedik. Her sene gösterdiğimiz performansı bu sene gösteremeyeceğiz bu yüzden. Buradaki çalışma sürecimiz ortalama 15-18 günü bulur diye düşünüyoruz. İş başlangıcını Ağustos'un 5'i olarak belirledik. METİP alanında konaklamamız tamamlanmak üzere. Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır bölgesindeki işçilerimizin tamamının, 2-3 günlük süreç içerisinde Altınordu çevresinde olmasını umuyoruz" diye konuştu.