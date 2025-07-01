Fındık Hasadı İçin Zararlılarla Mücadele Başladı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - HAYATİ AKÇAY - Trabzon ve Ordu'da, ağustos ayının ilk haftası başlaması planlanan fındık hasadı öncesi ürün kaybının önlenmesine yönelik zararlılarla mücadele çalışmalarına ağırlık verildi.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli üretim ve ihraç ürünlerinden fındıkta 2025 ürünü için kolları sıvayan üreticiler, bu günlerde bahçelerin alt temizliği, ilaçlama ve kahverengi kokarca zararlısıyla mücadeleye ağırlık veriyor.

Fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere de zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı kimyasal ve biyolojik mücadelesini hız kesmeden sürdüren üreticilere ilgili kurumlar da destek veriyor.

Bu kapsamda Trabzon'daki üreticilere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ve ziraat odalarınca 250'yi aşkın eğitim verildi, 2 binden fazla broşür dağıtıldı. Bunun yanı sıra 715 litre bitki koruma ürünü ile 56 bin samuray arısı da doğaya salındı.

Ordu'da da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ziraat odalarının desteğiyle 800 sülün ile 245 bin samuray arısı doğaya bırakıldı.

"Fındık ihracatının 4 milyar doların üzerine çıkmasını hedefliyoruz"

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, AA muhabirine, fındığın ülke ihracatı için önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Fındık ihracatının ülkeye yıllık 2 milyar 700 milyon dolar civarında getirisinin olduğunu belirten Ergan, "2025 sezonunda da o rakamı bekliyoruz ama fındık ihracatının 3- 4 milyar doların üzerine çıkmasını hedefliyoruz." dedi.

Ergan, Türkiye'de 740 bin hektarlık dikili fındık alanı olduğunu ifade ederek, "Bunlardan ortalama 200 kilogram elde ettiğimiz taktirde 1,5 milyon tonu geçiyoruz. Dolayısıyla 1,5 milyon ton fındık üretirsek, söylemiş olduğumuz 4 milyar dolarları yakalarız." diye konuştu.

Yeni sezon fındıkta ürün kaybı yaşanmaması adına topyekun bir mücadele verildiğini anlatan Ergan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahverengi kokarca sadece fındık değil, tüm tarım ürünlerinde sıkıntı. TTB olarak 2018'den beri kokarcayla mücadele için çalışmalar yapıyoruz. Geçen sene Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle üreticilerimize kokarcayla mücadele nasıl yapılır konusunda brifinglerini verdik. Bu sene de üreticilerimize zirai mücadelede, kokarca ve zararlarına karşı mücadele ilacı dağıttık."

"Türkiye'de 1 milyon samuray arısı doğaya salınacak"

Ergan, üreticilerin ilaçları zamanında vurduklarını belirterek, bunun dışında samuray arısı salımı yapıldığını ifade etti.

Türkiye'de 1 milyon samuray arısının doğaya salınacağını vurgulayan Ergan, "Biliyorsunuz bu doğal mücadele, biyolojik mücadeledir. Bu mücadeleyle de inşallah kokarcanın sonunu bu yıl getireceğiz." dedi.

Ergan, Trabzon'da toplam 56 bin samuray arısı salınımı yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz de ücretsiz 1000 ilaç dağıttık. Bu ilaçlar haziran ayı içerisinde üreticiler tarafından bahçelere vuruldu. Şu anda bahçelerde zaten alt temizliği ve ilaçlamalar yapılıyor. Bunlar yapıldığı taktirde bizim de kokarcayla alakalı takiplerimiz devam edecek."

Fındığın dallarda kendisini göstermeye başladığını aktaran Ergan, "Geçen seneye nazaran çok daha iyi görünüyor. Bundan sonra hava şartları ve zararlılarla mücadeleler iyi giderse Trabzon'da bu sene geçen seneden daha iyi ürün alacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Kokarca zararlısı yürütülen çalışmalarla ciddi oranda baskılandı"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da fındığın hem Karadeniz hem de ülkenin çok kıymetli bir ürünü olduğunu ifade etti.

Üreticilerin fındığın daha verimli ve kaliteli olarak pazara indirilmesi için büyük emek verdiğini dile getiren Soydan, son yıllarda bölgede kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele verildiğini anlattı.

Soydan, Ordu başta olmak üzere çevre illerde yoğun olarak görülen kahverengi kokarca zararlısının yürütülen çalışmalarla ciddi oranda baskılandığını vurgulayarak, devlet ve millet işbirliği içerisinde önemli mücadelelerin yapıldığını kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, ziraat odaları ve muhtarların desteğiyle 265 bin kışlağın ilaçlandığını belirten Soydan, ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

"Samuray arıların biyolojik mücadelede etkili olacağını bekliyoruz"

Soydan, Karadeniz'de başta fındık olmak üzere 300 bitkiye zarar veren kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için doğaya sülün ve samuray arısı bırakıldığına dikkati çekerek, üretim istasyonlarında üretilen 800 sülünün Ordu'nun Fatsa, Perşembe ve Çamaş ilçelerindeki bahçelerin etrafına salındığını belirtti.

Bunun yanı sıra Ordu genelinde 245 bin samuray arısının salımı yapıldığını aktaran Soydan, "Kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için üretilen samuray arılarının 245 binin salımı ilimizde gerçekleştirildi. Bu oldukça önemli. Samuray arıların biyolojik mücadelede etkili olacağını bekliyoruz. Arıların kokarca zararlısını yok etmeye yönelik mücadelesi devam ediyor." dedi.

Soydan, üreticilerin kimyasal ilaçlamalara devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçinde bulunduğumuz dönem aynı zamanda fındık kurdu ve küllenme hastalığına yönelik ilaçlama yapılan bir dönem. Üreticilerimiz bu çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bizim üreticilerimizden beklentimiz hem kokarca hem de fındık kurdu ve küllenmeye karşı ilaçlama çalışmalarına devam etmesi yönünde. Biz fındığın hasadına yaklaşık bir ay kala ürünün zararlılardan kurtarmak için topyekun mücadeleye devam edeceğiz."

Bu durumun ihmale gelmeyeceğini vurgulayan Soydan, "Bu mücadeleyi ihmal edersek kokarcanın popülasyonu yeniden artabilir. Bu nedenle tedbiri elden bırakmıyoruz. Adeta seferberlik şeklinde her koldan mücadele sürüyor." ifadesini kullandı.