Firari Hükümlü Bafra\'da Yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bafra ilçesinde park halindeki bir araçta bulunan 3 kişiden şüphelenen ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında B.Y'nin (27) hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan hakkında toplam 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.