Firari Hükümlü Çobanlar\'da Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, 5 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 5 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.Ö, Çobanlar ilçesinde yakalandı.
A.Ö, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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