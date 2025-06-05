Firari Hükümlü Kavak'ta Yakalandı

Samsun'un Kavak ilçesinde, "yağma" suçundan hakkında 11 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, Kavak ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, hakkında "geceleyin silahla yağma" suçundan 11 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A'yı (26) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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