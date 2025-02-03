Firari Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan P.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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