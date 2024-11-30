Firari Hükümlü Mardin'de Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Mardin'de Yakalandı

Kasten öldürme suçundan 32 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.G. Mardin'de yakalandı.

30.11.2024 14:48
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Mardin'de hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Artuklu- Kızıltepe kara yolunda "kasten öldürme" suçundan hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ş.G'yi yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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