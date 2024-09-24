Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü E.A'yı (56) Elifli Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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