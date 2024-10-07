Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, uyuşturucu madde kullanmak ve hakaret" suçlarından hakkında 11 yıl 11 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B (44) saklandığı adreste yakalandı.
Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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