Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'da hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.Y'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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