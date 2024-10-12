Kastamonu'da, 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "Türk vatandaşı ve yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ö.A, Doğanyurt ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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