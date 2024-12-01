Afyonkarahisar'da aranması olan firari hükümlü yakalandı.
Jandarma ekipleri, kent merkezinde aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.E.G'yi yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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