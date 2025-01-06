Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G'yi (44), operasyonla yakaladı.
Hükümlü tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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