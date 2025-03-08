Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hakkında 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "gece vakti silahla yağma" suçundan kesinleşmiş 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari H.A'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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