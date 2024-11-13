Firari Hükümlüler Yakalandı

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'yi kent merkezinde, 4 yıl 23 gün hapis cezasıyla aranan F.S'yi Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde yakaladı.
Hükümlüler, yapılan işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.
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