Fırsatçılara Göz Açtırmayın!

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ramazanda sattığı ürünlere fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara göz açtırılmaması gerektiğini belirterek, esnafın gıda fiyatlarında indirim yaparak ramazan sofralarına katkıda bulunması gerektiğini ifade etti.

TÜDKİYEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Çelik, Birliğin dün düzenlediği iftar programında konuştu.

Ramazan ayının yardımlaşmanın, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneği olduğuna işaret eden Çelik, söz konusu ayda gıda fiyatlarında fahiş artış yapan fırsatçılara dikkati çekti.

Ramazanda herkesin rahatlıkla evine uygun fiyatlarla gıda götürmesini ve özellikle bolca et tüketmesini önemsediklerini vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda fahiş fiyatlar ile satış yaparak fakir fukaranın lokmasına göz dikenlerle gereken mücadelenin verilmesini istiyoruz. Dolayısıyla her ramazan ayında ortaya çıkan fırsatçılara göz açtırılmaması en temel arzularımızdan birisidir. Ayrıca esnafımızın da bu mübarek ayda indirimli gıda satışları yapması, insanların sofrasına bir katkıda bulunmasının sevabına nail olmalarını bekliyor, bu konuda esnafımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum."

Çelik, ramazanda Filistin halkına yapılan zulmün son bulmasını da temenni ederek, "Mübarek ramazan ayında bile Orta Doğu'da mazlumlara, masumlara, Filistin halkına yapılan zulümden dolayı üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu zulmü yapanları da esefle ve nefretle kınıyor, yüce yaradanımdan bu masum insanlara yardım etmesini niyaz ediyorum. Akıtılan kanın durdurulması ve bu zulmün önüne geçilmesi için bütün İslam alemini birlik ve beraberliğe davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.