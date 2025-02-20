FNSS ve EDGE\'den BAE\'ye BMP-3 Modernizasyonu

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ABU Türk savunma sanayisi şirketi FNSS, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetleri'nin BMP-3 zırhlı personel taşıyıcı araçlarının modernizasyonuna katkı sağlayacak.

FNSS, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen bölgesinin en büyük, dünyanın önde gelen savunma sanayisi etkinliklerinden IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda, BAE'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE ile işbirliğine imza attı.

EDGE'ye bağlı öncü kuruluş AL TAIF, tekerlekli ve paletli zırhlı muharebe araçları ile istihkam araçları, insansız kara araçları, askeri araçlar için hibrit güç çözümleri, kule ve sürdürülebilirlik çözümleri tasarlayıp üreten küresel kara sistemleri şirketi FNSS ile iyi niyet sözleşmesi imzaladı.

Bu ortaklık ile BAE Silahlı Kuvvetleri'nin BMP-3 Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) araçlarının modernize edilerek operasyonel hazırlık seviyelerinin ve muharebe sahasındaki performanslarının artırılması hedefleniyor.

Anlaşma, AL TAIF Üst Yöneticisi Rashed Al Kaabi ile FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Kadir Nail Kurt tarafından imzalandı.

Anlaşma kapsamında AL TAIF ve FNSS, BAE Silahlı Kuvvetleri'nin BMP-3 ZPT filosunda bulunan yaklaşık 615 aracı geliştirmek ve modernize etmek üzere dahili politika ve prosedürlere uygun olarak birlikte çalışacak. Yapılacak çalışmalarla araçların bugünün teknolojik standartlarına uygun hale getirilmesi sağlanacak.

Modernizasyon projesi ile BMP-3 ZPT'lerin mekanik, elektrik ve elektronik sistemlerinin geliştirilmesi ve araçların gelişmiş performans ve operasyonel hazırlık için son teknolojilerle donatılması amaçlanıyor.

Anlaşma hakkında konuşan Rashed Al Kaabi, "FNSS'nin araç modernizasyonundaki kapsamlı uzmanlığını ve bizim bakım onarım konusundaki kanıtlanmış deneyimimizi bir araya getirerek, BAE Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı filosunun ömrünü ve etkinliğini artırmak için ileri teknolojileri entegre etmeyi hedefliyoruz ve nihayetinde onların görev hazırlıklarını ve performanslarını iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu işbirliği, AL TAIF'ın savunma çözümlerinde yenilik ve mükemmellik taahhüdünün altını çizerken, BAE Silahlı Kuvvetleri'nin gelişen operasyonel taleplerini karşılamak üzere en iyi sistemlerle donatılmasını sağlıyor." dedi.

Kadir Nail Kurt ise FNSS'nin, Türkiye, ABD, Körfez ülkeleri ve Güneydoğu Asya'da çeşitli dost ve müttefik ordular için modernizasyon programlarını başarıyla tamamladığını belirterek, şunları kaydetti:

"FNSS, yeni nesil araç geliştirme konusundaki uzmanlığını kullanarak, kullanıcı gereksinimleri ve spesifikasyonlarına uygun araç sürdürülebilirlik programları için yenilikçi çözümler sunmaktadır. FNSS'nin kabiliyet geliştirme ve ömür uzatma çözümleri, araçların hizmet ömrünü uzatarak, günümüz muharebe ihtiyaçları için etkili ve ilgili varlıklar olarak kalmalarını sağlayıp, güvenilirlik ve dayanıklılıkta önemli gelişmeler sağlar." dedi.

BMP-3 modernizasyonunun ötesinde, AL TAIF ve FNSS, BAE Silahlı Kuvvetleri'ne daha fazla destek sağlamak için daha geniş işbirliği fırsatlarını da değerlendirecek.