Foxconn'un Yeni Merkezinin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Foxconn'un Yeni Merkezinin Temeli Atıldı

Foxconn\'un Yeni Merkezinin Temeli Atıldı

Foxconn, Zhengzhou'da yeni şirket merkezinin temelini attı ve 1 milyar yuan yatırım yapmayı planlıyor.

28.02.2025 18:43
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ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Dünyanın önde gelen elektronik üreticisi Foxconn'un yeni şirket merkezinin temeli perşembe günü Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da atıldı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Dünyanın önde gelen elektronik üreticisi Foxconn'un yeni şirket merkezinin temeli perşembe günü Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da atıldı.

Taiwan merkezli şirket, bu hamleyle Çin anakarasındaki yeni stratejik endüstriyel yapılanmasını güçlendirme yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Yeni merkez, 2,67 hektarlık bir alanı kapsayacak. İlk aşama için merkeze yaklaşık 1 milyar yuan (139,39 milyon ABD doları) yatırım yapılması planlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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