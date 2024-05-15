Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yeni Kaledonya\'da Olağanüstü Hal İlan Edilmesini İstedi

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Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ada'da "olağanüstü hal" ilan edilmesini istedi.

Elysee Sarayından, Yeni Kaledonya'daki duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Macron'un Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ile toplantısının ardından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Ada'daki şiddet olaylarını kontrol altına almaya çalışan güvenlik güçlerini gösterdikleri çabadan dolayı takdir eden Macron, Yeni Kaledonya halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Macron, dünden bu yana şiddetini artıran olaylarda 3 kişinin ölümünden ve 1 jandarmanın yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu kaydetti.

Yeni Kaledonya'da olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin kararın, 16.30'da toplanacak Bakanlar Kurulunda görüşülmesini isteyen Macron ayrıca, hükümete Ada'nın siyasi temsilcilerini diyalog için Paris'e çağırması talimatı verdi.

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verildi. 130 kişinin gözaltına alındığı ve 60'tan fazla güvenlik görevlisinin yaralandığı olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti.