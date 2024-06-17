Fransa'da Aşırı Sağa Karşı Gösteriler Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da Aşırı Sağa Karşı Gösteriler Devam Ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim kararı almasının ardından ülkenin farklı noktalarında aşırı sağa karşı gösteriler düzenleniyor. Lyon'da sendikaların çağrısıyla toplanan 10 bin kişi, aşırı sağa karşı protesto gösterisi yaptı. Ülke genelinde ise hafta sonu yapılan gösterilere 600 binden fazla kişi katıldı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birinci çıkmıştı.

17.06.2024 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde kazanımlar elde etmesi üzerine erken seçime gitme kararı alırken Lyon'un da aralarında bulunduğu ülkenin farklı noktalarında aşırı sağa karşı gösteriler yapılıyor.

Sendikaların çağrısıyla Lyon'un Marechal Lyautey Meydanı'nda toplanan 10 bin civarında kişi, aşırı sağa karşı gösteri düzenledi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin AP seçimlerinde 31,37 oyla açık ara farkla birinci çıkmasının ardından Macron'un Parlamentoyu feshetmesi ile erken seçim sürecine giren ülkede aşırı sağcıların yükselişine karşı tepkiler sürüyor.

Ülke genelinde aşırı sağın yükselişini protesto için hafta sonu yapılan gösterilere 600 binden fazla kişi katıldı.

AP seçimlerinin Fransa ayağında RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu. Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Fransa, Lyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Aşırı Sağa Karşı Gösteriler Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye “asgari ücret“ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
09:59 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
11:38 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz’ı anarken duygusal anlar yaşadı Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz'ı anarken duygusal anlar yaşadı
11:27 Bayramda İstanbul’da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi
11:05 MHP’li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı MHP'li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı
10:59 Döviz kurları haftaya düşüşle başladı Döviz kurları haftaya düşüşle başladı
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
10:28 TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor
10:04 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi Jet yalanlama geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
09:39 Türkiye’de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı Türkiye'de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 12:42:27. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da Aşırı Sağa Karşı Gösteriler Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement