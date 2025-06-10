Fransa'da Aşırı Sağcıların Terör Davası - Son Dakika
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Fransa'da Aşırı Sağcıların Terör Davası

10.06.2025 18:08
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Fransa'da 16 sanık, 200 imamı öldürme ve helal gıdayı zehirleme planlarıyla yargılanıyor.

Fransa'da 200 imamı öldürmeyi ve helal gıda ürünlerini zehirlemeyi planlayan aşırı sağcı 16 sanığın Paris Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başladığı dava 4 Temmuz'da sona erecek.

Fransız avukat Rafik Chekkat, X hesabından yaptığı açıklamada imamları öldürmeyi ve helal gıdayı zehirlemeyi planlayan 16 kişinin yargılandığı davanın başladığını belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre 16 sanık, "Müslüman toplumu üyelerine yönelik ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlemek amacıyla terör eylemleri hazırlamak üzere örgüt oluşturmak veya anlaşmak" gerekçesiyle Paris Ceza Mahkemesinin 16. Dairesi'nde 4 Temmuz'a kadar yargılanacak.

Aralarında bir lise öğretmeni ve bir antikacının olduğu çeşitli mesleklere mensup toplam 16 sanık yargılanıyor.

???????Fransız Le Monde gazetesi, bu davanın, bu tür terör tehdidiyle ilgili yargılanan sanık sayısı açısından ülkede şimdiye kadar görülmüş en büyük dosya olduğunu aktardı.

Müslüman karşıtı saldırı hazırlığı

Fransız Mediapart sitesinin 12 Haziran 2021 tarihli haberine göre, Müslüman karşıtı (İslamofobik) saldırı hazırlığı, Fransa İç İstihbarat Biriminin (DGSI) aşırı sağcı gruba sızdırdığı ajan sayesinde öğrenilmişti.

Bu plan, halkı "Müslümanlara karşı savaşmaya ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye" kışkırtan "Operasyonel Güçler Eylemi (AFO)" adlı aşırı sağcı grup tarafından 2018'de yapılırken bu gruba üye 10'dan fazla kişi yakalanmıştı.

AFO üyeleri "Helal operasyonu" olarak adlandırdıkları eylemle marketlerde helal gıda ürünlerini zehirlemeyi hedeflerken grubun 2 üyesinin, çocuk ve yaşlıları öldürme riskini almamak için eyleme karşı çıkmıştı.

DGSI, ayrıca aşırı sağcı grubun "200 imama saldırı" eyleminin hazırlığı içinde olduğu bilgisini elde etmişti.

Aralarında kamu görevlisi, emekli polis ve eski askerlerin bulunduğu zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda silah ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Aşırı Sağcıların Terör Davası - Son Dakika

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